03 сентября 2020
02 сентября 2020

У Пермского края высокие шансы возвращения тотального карантина. Прогноз URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, счастье не за горами, набережная пермь
Пермский край приближается к негативному сценарию развития событий с коронавирусом в регионе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае вновь наблюдается тенденция к увеличению общего числа заразившихся коронавирусом. Даже для сохранения текущих показателей в регионе должно выявляться меньше новых случаев заболевания COVID-19, чем в последние три дня. В противном случае коэффициент заражаемости резко увеличится, а число свободных коек для пациентов с коронавирусом достигнет критического значения. На основе этих данных URA.RU оценило шансы на введение в регионе тотального карантина.

Сейчас в Пермском крае коэффициент распространения инфекции превышает единицу (1,035), а доля свободного коечного фонда — 17,7% (свободно 323 койки). При этом общее число пациентов с COVID-19 в регионе составляет 696 человек. По данным показателям Пермский край не соответствует даже первому, введенному в начале мая, этапу снятия ограничений (Rt > 1, коек < 50%).

Стабильный прогноз возможен при условии, если в ближайшие дни в крае будет выявляться менее 59 новых случаев заражения коронавирусом. В этом случае коэффициент распространения инфекции будет держаться в районе единицы и станет свидетельством «затянувшегося плато». Благоприятный прогноз возможен, если в ближайшие дни будет выявляться по 47 новых случаев заражения коронавирусом и менее.

Если в крае сохранится тенденция к увеличению общего числа заболевших, то можно будет говорить о новом всплеске заражения коронавирусом. В этом случае региональный оперштаб может рассмотреть вопрос о введении новых ограничительных мер вплоть до тотального карантина, действовавшего до начала мая.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...