Пермский край приближается к негативному сценарию развития событий с коронавирусом в регионе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае вновь наблюдается тенденция к увеличению общего числа заразившихся коронавирусом. Даже для сохранения текущих показателей в регионе должно выявляться меньше новых случаев заболевания COVID-19, чем в последние три дня. В противном случае коэффициент заражаемости резко увеличится, а число свободных коек для пациентов с коронавирусом достигнет критического значения. На основе этих данных URA.RU оценило шансы на введение в регионе тотального карантина.

Сейчас в Пермском крае коэффициент распространения инфекции превышает единицу (1,035), а доля свободного коечного фонда — 17,7% (свободно 323 койки). При этом общее число пациентов с COVID-19 в регионе составляет 696 человек. По данным показателям Пермский край не соответствует даже первому, введенному в начале мая, этапу снятия ограничений (Rt > 1, коек < 50%).

Стабильный прогноз возможен при условии, если в ближайшие дни в крае будет выявляться менее 59 новых случаев заражения коронавирусом. В этом случае коэффициент распространения инфекции будет держаться в районе единицы и станет свидетельством «затянувшегося плато». Благоприятный прогноз возможен, если в ближайшие дни будет выявляться по 47 новых случаев заражения коронавирусом и менее.

Если в крае сохранится тенденция к увеличению общего числа заболевших, то можно будет говорить о новом всплеске заражения коронавирусом. В этом случае региональный оперштаб может рассмотреть вопрос о введении новых ограничительных мер вплоть до тотального карантина, действовавшего до начала мая.