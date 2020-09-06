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Самое актуальное в Свердловской области на 7 сентября. Отца Сергия могут предать анафеме, уральцев ждет теплая осень

© Служба новостей «URA.RU»
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Опального отца Сергия могут отлучить от церкви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего схиигумена Сергия могут отлучить от церкви — на Урале будет теплая осень — Варламов раскритиковал общежитие вуза Екатеринбурга — дом Крапивина хотят увековечить. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:

Отца Сергия могут отлучить от церкви

Синоптики заявили о жаркой осени на Урале

Известный урбанист Варламов высказался об общежитии УрФУ

В Екатеринбурге хотят сохранить дом Крапивина

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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