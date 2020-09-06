Опального отца Сергия могут отлучить от церкви
Бывшего схиигумена Сергия могут отлучить от церкви — на Урале будет теплая осень — Варламов раскритиковал общежитие вуза Екатеринбурга — дом Крапивина хотят увековечить. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:
Отца Сергия могут отлучить от церкви
- Скандального Сергия Романова могут полностью отлучить от церкви на заседании Епархиального церковного суда, который пройдет 7 сентября.
- Сам экс-схиигумен заявил, что его слишком поздно оповестили о времени заседания.
- Ранее, на закрытом совещании, власти признали здания Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов», который захватил Сергий, построенными незаконно.
Синоптики заявили о жаркой осени на Урале
- В сентябре в Екатеринбурге ожидается две волны потепления, воздух будет прогреваться до +25 градусов. Октябрь и ноябрь также будет теплым.
Известный урбанист Варламов высказался об общежитии УрФУ
- Популярный блогер-урбанист Илья Варламов пристыдил руководство УрФУ за разрушенные душевые комнаты в общежитиях.
В Екатеринбурге хотят сохранить дом Крапивина
- Житель Екатеринбурга собирает подписи, чтобы сохранить дом, в котором жил детский писатель Владислав Крапивин. Автор считает, что дом Крапивина могут снести ради новостроек.
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