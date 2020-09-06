Вице-мэр Екатеринбурга спасается от отставки у силовиков

Алексей Бубнов работает на посту вице-мэра с октября 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов ищет аппаратную поддержку у силовиков. Как сообщил URA.RU источник в городских структурах власти, в конце августа чиновника заметили в здании свердловского управления ФСБ. По мнению собеседников агентства в городской администрации, это является попыткой замглавы города защититься от возможной отставки.

«Бубнов приходил [в управление ФСБ] на улице Вайнера в конце августа. Встречался с одним из руководителей», — поделился источник агентства. В разговоре с корреспондентом Бубнов отказался комментировать эту информацию. По неподтвержденной информации, вице-мэр не участвовал в некоторых из последних совещаний по вопросам развития транспортной отрасли. Это, по мнению инсайдеров, может служить признаком готовящейся рокировки в руководстве мэрии.

«Не исключено, что переговоры с силовиками — попытка защититься от возможной отставки», — предполагают в администрации. В пресс-службе «серого дома» при этом заявили, что Бубнов «участвует во всех совещаниях, на которых он должен присутствовать по регламенту». Сам замглавы города отметил, что «не участвует в совещаниях, а проводит их». Бубнов исполняет обязанности вице-мэра с октября 2018 года.