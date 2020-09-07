Губернатор Куйвашев отложил послабление карантина

Губернатор решил дождаться заседания оперативного штаба Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев отказался отменять ограничительные меры из-за карантина до консультации с экспертами и продлил действие собственного указа до 14 сентября. Документ размещен на портале правой информации региона.

«Губернатор отложил любые решения [по карантину], чтобы обсудить обстановку в регионе на заседании расширенного штаба по борьбе с коронавирусом, который состоится во вторник во второй половине дня. В нем традиционно примут участие главный санитарный врач Дмитрий Козловских, замгубернатора Павел Креков и глава минздрава Андрей Карлов», — утверждает инсайдер агентства.

В соответствии с действующими на территории Свердловской области ограничениями людям старше 65 лет и жителям, которые страдают хроническими заболеваниями, необходимо соблюдать режим самоизоляции и находиться дома. В регионе также ограничена работа кинотеатров, театров и концертных залов. Они смогут открыться с 9 сентября.