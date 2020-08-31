Губернатор Куйвашев сделал выбор между кинотеатрами и фитнесом

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Предоткрытие ккт «Колизей» и показ фильма «Сила мечты». Екатеринбург, кинотеатр, колизей, кинозал
Кинозалы еще ждут открытия Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил санитарные меры для фитнеса. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Указ разрешает индивидуальные занятия с инструктором, а также занятия в группах не более 20 человек. Также продлеваются ограничения, которые действовали ранее. При этом в указе не содержится информации об открытии кинотеатров

Ранее о предстоящем открытии учреждений культуры Свердловской области, закрытых из-за пандемии коронавируса, сообщал глава региона. Евгений Куйвашев анонсировал возможное открытие кинотеатров и театров с 9 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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