Губернатор Куйвашев сделал выбор между кинотеатрами и фитнесом

Кинозалы еще ждут открытия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил санитарные меры для фитнеса. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Указ разрешает индивидуальные занятия с инструктором, а также занятия в группах не более 20 человек. Также продлеваются ограничения, которые действовали ранее. При этом в указе не содержится информации об открытии кинотеатров

Ранее о предстоящем открытии учреждений культуры Свердловской области, закрытых из-за пандемии коронавируса, сообщал глава региона. Евгений Куйвашев анонсировал возможное открытие кинотеатров и театров с 9 сентября.