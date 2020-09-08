Силовики озвучили претензии к соратнице экс-мэра Челябинска

В СК рассказали подробности уголовного дела Ирины Морозовой Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-руководителю Челябинского областного унитарного предприятия «Центр технической инвентаризации» («ОблЦТИ») Ирине Морозовой предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Морозова считается давней соратницей экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева.

«По предварительным данным, в период 2019 года обвиняемая при реализации имущества унитарного предприятия причинила ущерб в сумме более 400 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. Нарушения выявлены во время проверки, которую по поручению губернатора Алексея Текслера проводила Контрольно-счетная палата региона (КСП). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В «ОблЦТИ» 8 сентября прошла выемка документов, а в доме у Морозовой сотрудники ФСБ провели обыски. Силовиков интересовала сделка с микроавтобусом «Форд», купленным для предприятия. Перед увольнением Морозова распорядилась продать «Форд» жителю Казахстана по цене в несколько раз ниже рыночной. Но микроавтобус остался в семье Морозовой по генеральной доверенности, выписанной покупателем. Директор «ОблЦТИ» Алексей Бобраков заявил, что его сотрудники окажут содействие следствию. URA.RU не удалось связаться с Морозовой — ее телефон не отвечает.

При содействии Тефтелева в 2014 году Морозова стала директором «ОблЦТИ». Эта структура подведомственна минимущества региона. Из «ОблЦТИ» Морозову уволили в октябре 2019 года. Сам Тефтелев обвиняется в коррупции и отбывает домашний арест в коттедже, который принадлежит гражданскому мужу Морозовой.