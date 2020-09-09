Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

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Власти ожидают, что рубль восстановится после падения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В Кремле не видят серьезных угроз для российской экономики от резкого снижения курса рубля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что «определенная волатильность» была и раньше, но обычно курс рубля восстанавливался после падения.

«Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас. В целом это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которая застрахована от рисков благодаря экономической политике нашего правительства», — ответил Песков.

7 сентября стоимость евро на Московской бирже впервые за четыре года преодолела отметку в 90 рублей, доллар поднимался выше 76 рублей. 9 сентября иностранные валюты стоят дешевле: евро — 89,25 рубля, доллар — 75,85 рубля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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