В части, где удерживают челябинца-контрактника, новый скандал

Еще один контрактник заявил, что его заставляют служить сверх положенного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще один солдат из части, откуда отказываются уволить челябинца Илью Ленкова, заявил о фальсификации заключенного с ним контракта. Рядовой Алексей Загоруйко обратился в URA.RU уже после того, как командование опровергло слова его сослуживца.

«Как и Илья, я служу рядовым в первой роте первого мотострелкового батальона. На контракт мы уходили одновременно и уволиться должны были тоже. Как и его, меня не отпускают, потому что срок службы высчитывается по рапортам, которые написали за нас», — пояснил контрактник. По его словам, они с Ленковым просили зачислить их на контракт с учетом нескольких месяцев срочной службы, но документы были переписаны без их ведома. «Илья вчера был в штабе бригады и видел эти рапорты. Там почерк вообще не наш», — пояснил Загоруйко.

Ленков и Загоруйко служат в 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 02511), дислоцированной в поселке Каменка Ленинградской области. Первый из них обратился в URA.RU, рассказав, что его заставляют переслуживать несколько месяцев сверх срока, указанного им в рапорте о переводе на контракт. В последнем разговоре после того, как история получила огласку, Ленков сообщил, что его отправляют на гаупвахту.

В пресс-службе Западного военного округа в ответе URA.RU опровергли эту информацию, указав, что при заключении контракта выдается второй экземпляр подписанных документов с указанием сроков службы. «Реально нам не выдавались вторые экземпляры контрактов. Здесь много людей так же попадают, мы не одни такие», — утверждает Загоруйко. В пресс-службу ЗВО был отправлен соответствующий запрос, ответ на него пока не получен.