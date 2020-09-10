Махонин раскрыл, что именно ждет Пермский край после выборов

Махонин проголосовал по месту нахождения — в пермской школе №7 Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в голосовании по выборам главы региона. Махонин приехал на избирательный участок школы №7 города Перми к 8:35 по местному времени, сообщает корреспондент URA.RU.

«Регион голосует за свое будущее, за следующую пятилетку. Важно прийти и проголосовать за того кандидата, кого тот или иной житель считает достойным быть губернатором. Я свой выбор сделал», — сказал Махонин после того, как проголосовал. «Надеюсь, мы продолжим ту политику, которую проводили последние месяцы. Нам предстоит решить много задач и проблем. У нас есть понимание как их решать. Мы строим долгосрочную политику в социальной сфере и здравоохранении, экономике и промышленности. Нам есть чем заняться. Уверен, что те обещания, которые мы дали населению, исполним. Уверенность присутствует. Будем работать», — добавил он.

Ранее стало известно, что глава региона воспользовался правом проголосовать по месту нахождения с помощью технологии «Мобильный избиратель». Это позволило ему не ехать на выборы в Чердынский округ, чтобы принять участие в голосовании по месту прописки.

Избирательный участки в крае открылись в 8 часов утра. В этом году выборы впервые проходят три дня, с 11 по 13 сентября (голосование 11 и 12 сентября считается досрочным). На кресло главы региона помимо Махонина (самовыдвиженец) претендуют, Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ) и Евгений Козлов («Патриоты России»).

Всего в регионе, по данным краевой избирательной комиссии, работают 1800 избирательных участков. Голосование проходит с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности, указано на сайте крайизбиркома.