Правительство переименовало федеральное министерство

Официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ изменили с «Минкомсвязь России» на «Минцифры России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
«За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращенное название Минцифры», — говорится в сообщении. Отмечается, что данные изменения будут внесены в положение о министерстве.
В мае 2018 года Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций напоминает телеканал 360. С предложением о переименовании выступил Дмитрий Медведев, который занимал должность председателя правительства, передает RT. До сегодняшнего дня его сокращенное название оставалось прежним.
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