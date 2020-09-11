Правительство переименовало федеральное министерство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка
У Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ теперь новое сокращенное название Фото: Анна Майорова © URA.RU

Официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ изменили с «Минкомсвязь России» на «Минцифры России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

«За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращенное название Минцифры», — говорится в сообщении. Отмечается, что данные изменения будут внесены в положение о министерстве.

В мае 2018 года Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций напоминает телеканал 360. С предложением о переименовании выступил Дмитрий Медведев, который занимал должность председателя правительства, передает RT. До сегодняшнего дня его сокращенное название оставалось прежним.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...