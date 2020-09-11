Пермские мэры придумали себе задание после первого дня выборов

Пермские мэры устроили гонку за явкой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Главы муниципалитетов Пермского края пытаются показать на своих территориях лучшую явку на выборах губернатора, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он утверждает, что мэры после первого дня голосования пытаются узнать друг у друга, сколько людей у них уже проголосовало.

«Главы прямо соревнование какое-то устроили в погоне за явкой. Они понимают, что это будет одним из основных показателей оценки их деятельности. Вот и пытаются показать лучший результат уже в первые дни», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник URA.RU пояснил, что у глав нет реальных цифр по явке и они оперируют лишь приблизительными данными, которые могут значительно отличаться от реальных.

Источник агентства добавляет, что многие из глав сами себе придумали цели по явке и сейчас пытаются их достичь. «Кто-то 20% на пятницу поставил, кто-то 25%, а кто-то и все 30%. Но последнее это больше про сельские территории», — уточнил инсайдер.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии пояснили URA.RU, что не располагают данными по явке в первый день голосования. Ни в разрезе по муниципалитетам, ни в целом по краю. «11 и 12 сентября проходят досрочные выборы. Обобщенные данные по явке за предыдущий день будет публиковать ЦИК РФ», — рассказали URA.RU в крайизбиркоме. Там уточнили, что детальные данные по явке будут публиковаться только 13 сентября.

В выборах губернатора Прикамья принимают участие: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», самовыдвиженец Дмитрий Махонин и Олег Постников от ЛДПР.