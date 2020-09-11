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Озвучены данные по явке на выборах главы Пермского края

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Выборы губернатора. Пермь 2020, выборы 2020
Выборы в регионе стартовали 11 сентября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

В Пермском крае в первый день выборов проголосовали 13% избирателей. Об этом URA.RU сообщили в краевом избиркоме.

«По данным на 20 часов 11 сентября, в Пермском крае проголосовало 257585 человек, или 13% от общего числа зарегистрированных избирателей», — сообщил агентству член крайизбиркома на постоянной основе Антон Маклаев.

Голосование впервые проходит в три дня — с 11 по 13 сентября. В регионе работают 1798 избирательных участков. Борьбу за кресло губернатора ведут четыре кандидата: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», самовыдвиженец Дмитрий Махонин и Олег Постников от ЛДПР.

Кроме того, в крае проходят довыборы в законодательное собрание по трем одномандатным избирательным округам. В округе №2 на мандат депутата претендуют семь кандидатов: Леонид Любимов (КПРФ), Георгий Балашов (КПРФ), Валерий Смолин («Демократическая партия РФ»), Константин Лоран («Партия Прогресса»), Вячеслав Григорьев («Единая Россия»), Владимир Зыков (Партия «За справедливость»), Владимир Степанов («Справедливая Россия»).

По округу №13 выдвинуты Дмитрий Стахов (ЛДПР), Павел Кузьмин («Единая Россия»), Дмитрий Мельчаков («Справедливая Россия») и Денис Богатырев (самовыдвиженец). По округу №17 — Марат Галимуллин (КПРФ), Алексей Баландин (ЛДПР), Антон Удальев («Единая Россия») и Ирина Злобина («Справедливая Россия»).

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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