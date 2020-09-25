В соцсетях высмеяли Собянина из-за ограничений по коронавирусу. «Коллективный иммунитет не помогает»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Собянин ввел ограничительные меры в Москве 28 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице с 28 сентября. Москвичи старше 65 лет должны сидеть дома. Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на удаленку или взять отпуск. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать эти меры, так как ранее главы субъектов их только ослабляли. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян в интернете.

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Ограничительные меры в Москве говорит о второй волне коронавируса, полагают россияне
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Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в РФ о второй волне коронавируса не идет, так как сейчас продолжается первая, пишет агентство Nation News. Однако в разговоре с URA.RU доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов выразил мнение, что в России с начала сентября идет вторая волна коронавируса. А главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов отметил, что вторая волна COVID-19 не заденет Россию, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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