Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице с 28 сентября. Москвичи старше 65 лет должны сидеть дома. Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на удаленку или взять отпуск. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать эти меры, так как ранее главы субъектов их только ослабляли. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян в интернете.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в РФ о второй волне коронавируса не идет, так как сейчас продолжается первая, пишет агентство Nation News. Однако в разговоре с URA.RU доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов выразил мнение, что в России с начала сентября идет вторая волна коронавируса. А главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов отметил, что вторая волна COVID-19 не заденет Россию, передает телеканал 360.
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