На выходные в Челябинскую область вернется лето

Днем в Челябинской области будет по-летнему тепло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Холода и снег, выпавший в Челябинской области на этой неделе, сменятся существенным потеплением. В субботу и воскресенье на Южном Урале установятся практически летние температуры, сообщили синоптики.

«26 и 27 сентября в регионе температура днем поднимется до 19 градусов тепла. Будет солнечно, скорость ветра не превысит 5 метров в секунду, а на большей части на территории региона установится штиль», — следует из прогноза Челябинского ЦГМС. При этом ночные прогулки заставят напомнить о зиме — столбик термометра будет опускаться до минус трех градусов. Такая погода сохранится на Южном Урале и в первый день рабочей недели.

Негативным результатом такого положения дел станут неблагоприятные метеорологические условия первой степени, провоцирующие появление смога и скопление вредных выбросов у земли. Минэкологии региона рекомендует жителям шести городов Челябинской области по возможности оставаться дома. Либо, если есть такая возможность, провести ближайшие четыре дня на природе.

Скрин: сайт Челябинского ЦГМС