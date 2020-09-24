На выходные в Челябинскую область вернется лето

Холода и снег, выпавший в Челябинской области на этой неделе, сменятся существенным потеплением. В субботу и воскресенье на Южном Урале установятся практически летние температуры, сообщили синоптики.
«26 и 27 сентября в регионе температура днем поднимется до 19 градусов тепла. Будет солнечно, скорость ветра не превысит 5 метров в секунду, а на большей части на территории региона установится штиль», — следует из прогноза Челябинского ЦГМС. При этом ночные прогулки заставят напомнить о зиме — столбик термометра будет опускаться до минус трех градусов. Такая погода сохранится на Южном Урале и в первый день рабочей недели.
Негативным результатом такого положения дел станут неблагоприятные метеорологические условия первой степени, провоцирующие появление смога и скопление вредных выбросов у земли. Минэкологии региона рекомендует жителям шести городов Челябинской области по возможности оставаться дома. Либо, если есть такая возможность, провести ближайшие четыре дня на природе.
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