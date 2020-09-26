В ХМАО нашли уже более 22 тысяч зараженных коронавирусом

Число новых больных COVID в ХМАО за сутки составило 144 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Ханты-Мансийском АО превысило 22 тысячи человек. За сутки COVID нашли в 19 населенных пунктах региона, сообщает югорский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 144 новых случая коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе — 22 078», — заявили в местном оперштабе.

Всего 20 заболевших в регионе оказались в состоянии коронавирусной пневмонии. Еще 109 имеют только симптомы ОРВИ. Также найдено 15 бессимптомников. Первое место по числу больных разделили Ханты-Мансийск и Сургут. Там выявлено по 31 случаю заражения.

26 сентября вирусологи рассказали о способах защититься от COVID-19. Эксперты отметили, что осенью это необходимо из-за ослабевания защитных функций организма, пишет «Национальная служба новостей».