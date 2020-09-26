26 сентября 2020
25 сентября 2020
24 сентября 2020

В ХМАО нашли уже более 22 тысяч зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Респираторный цех на производственном предприятии «Уралспецзащита». Свердловская область, Полевской, производство, защита, респиратор, респираторная маска, маска на лицо, covid-19, covid19, коронавирус, респираторный цех
Число новых больных COVID в ХМАО за сутки составило 144 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Ханты-Мансийском АО превысило 22 тысячи человек. За сутки COVID нашли в 19 населенных пунктах региона, сообщает югорский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 144 новых случая коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе — 22 078», — заявили в местном оперштабе.

Всего 20 заболевших в регионе оказались в состоянии коронавирусной пневмонии. Еще 109 имеют только симптомы ОРВИ. Также найдено 15 бессимптомников. Первое место по числу больных разделили Ханты-Мансийск и Сургут. Там выявлено по 31 случаю заражения.

26 сентября вирусологи рассказали о способах защититься от COVID-19. Эксперты отметили, что осенью это необходимо из-за ослабевания защитных функций организма, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...