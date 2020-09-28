В Кремле объяснили проблемы с коронавирусными выплатами медикам

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В стране прошли пикеты медиков из-за проблем с выплатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Задержки со специальными выплатами медикам, работающим в условиях пандемии коронавируса, как правило, происходят по техническим причинам. Об этом во время общения с прессой сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нельзя выносить какие-то обобщающие суждения. Каждый случай имеет свои причины, они, как правило, технические. Нужно методично и за счет последовательной работы их исправлять», — сказал журналистам Песков. При этом во всех случаях невыплат власти будут тщательно разбираться, отметил представитель Кремля: «Такие ситуации являются объектом самого пристального внимания и на региональном, и на федеральном уровне».

Профсоюз медиков «Действие» в минувшие выходные 26—27 сентября организовал в разных городах страны пикеты. Медики вышли на улицы, требуя осуществить выплаты за работу с больными коронавирусом. Поручение по ним еще в апреле дал президент РФ Владимир Путин. Ранее глава государства уже критиковал регионы за срывы сроков при осуществлении выплат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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