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25 сентября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 29 сентября. Нефтяников проверят из-за катастрофы в Норильске, муниципалитеты готовятся к назначению мэров

© Служба новостей «URA.RU»
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Росприроднадзор начал масштабную проверку нефтедобывающих предприятий Ямала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Росприроднадзор проверит нефтяные компании — в округе назначат мэров — аварийные дома в трех районах расселят. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:

Нефтяников проверит Росприроднадзор

В округе началась мэрская кампания

Аварийные дома на Ямале расселят

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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