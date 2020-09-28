Росприроднадзор начал масштабную проверку нефтедобывающих предприятий Ямала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Росприроднадзор проверит нефтяные компании — в округе назначат мэров — аварийные дома в трех районах расселят. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:

Нефтяников проверит Росприроднадзор

Ревизоры Росприроднадзора начали большую проверку нефтедобывающих компаний округа после резонансного разлива нефти в Красноярском крае.

В то же время подразделение одной из крупной нефтяной компании может оказаться причастной к сбросу нефтепродуктов в реку Нумги в Надымском районе.

В округе началась мэрская кампания

Заместитель главы администрации Пуровского района Антон Колодин подал документы на конкурс на должность мэра. По мнению источников, он является наиболее вероятным кандидатом на этот пост.

На вакантное место главы Муравленко претендует руководитель регионального центра компетенций НО «Фонд „Окружной инновационно-технологический центр“ Технопарк Ямал» Андрей Шабан.

В Новом Уренгое мэром может стать замглавы администрации Надымского района Дмитрий Кожухов.

Аварийные дома на Ямале расселят

Фонд по реформированию ЖКХ выдаст более 115 млн рублей на переселение жителей Ямала из аварийных домов. Однако эти средства получат только три муниципалитета: Новый Уренгой, Пуровский и Шурышкарский районы.