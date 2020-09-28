Росприроднадзор начал масштабную проверку нефтедобывающих предприятий Ямала
Росприроднадзор проверит нефтяные компании — в округе назначат мэров — аварийные дома в трех районах расселят. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:
Нефтяников проверит Росприроднадзор
- Ревизоры Росприроднадзора начали большую проверку нефтедобывающих компаний округа после резонансного разлива нефти в Красноярском крае.
- В то же время подразделение одной из крупной нефтяной компании может оказаться причастной к сбросу нефтепродуктов в реку Нумги в Надымском районе.
В округе началась мэрская кампания
- Заместитель главы администрации Пуровского района Антон Колодин подал документы на конкурс на должность мэра. По мнению источников, он является наиболее вероятным кандидатом на этот пост.
- На вакантное место главы Муравленко претендует руководитель регионального центра компетенций НО «Фонд „Окружной инновационно-технологический центр“ Технопарк Ямал» Андрей Шабан.
- В Новом Уренгое мэром может стать замглавы администрации Надымского района Дмитрий Кожухов.
Аварийные дома на Ямале расселят
- Фонд по реформированию ЖКХ выдаст более 115 млн рублей на переселение жителей Ямала из аварийных домов. Однако эти средства получат только три муниципалитета: Новый Уренгой, Пуровский и Шурышкарский районы.
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