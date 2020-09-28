28 сентября 2020

Выяснилось, какие презервативы покупают жители Екатеринбурга. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, второй день. Москва, презервативы, маслова ирина, средства контрацепции
Спрос на презервативы традиционно растет с наступлением холодов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Екатеринбурга в интернет-магазинах чаще всего покупают классические гладкие презервативы. Об этом стало известно после исследования спроса пользователей, который провел сервис «Яндекс.Маркет»

«Самые популярный тип презервативов у жителей Екатеринбурга — это классические гладкие варианты, на которые пришлось 77% пользовательских переходов. Менее популярны изделия с анестетиком (8%), ароматические (7%), комбинированные и изделия с увеличенным размером (оба — 6%). В 4% случаев екатеринбуржцы выбирали изделия с точечной поверхностью, а ребристые — только в 2%», — уточнили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Маркет».

В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 9 сентября 2019 года по 8 сентября 2020 года. В пресс-службе сервиса уточнили, что спрос на презервативы традиционно растет с наступлением холодов. Пользователи чаще всего выбирали контрацептивы компании Durex (28%). На втором месте по популярности бренд Contex (21%), а на третьем — MY.SIZE (9%). В среднем россияне готовы потратить на их покупку около 550 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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