Скончался один из старейших глав государств в мире

Сабах IV скончался в США, где он был на лечении с июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

91-летний Эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах или Сабах IV скончался в США. Там он лечился с конца июля.

«Сабах отошел к Аллаху», — приводит слова министра по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабаха РИА «Новости», которые он сказал в эфире Кувейтского гостелевидения. По данным СМИ, в США Сабаху IV сделали операцию по удалению двух опухолей.

Сабах Аль Ахмед Ас Сабах возглавил страну в 2006 году. До этого он 40 лет возглавлял внешнеполитическое ведомство государства. В середине июля 2020 года ас-Сабах попал в больницу, однако о причинах госпитализации не сообщалось, пишет агентство Nation News.