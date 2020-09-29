Скончался один из старейших глав государств в мире

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Сабах IV скончался в США, где он был на лечении с июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

91-летний Эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах или Сабах IV скончался в США. Там он лечился с конца июля.

«Сабах отошел к Аллаху», — приводит слова министра по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабаха РИА «Новости», которые он сказал в эфире Кувейтского гостелевидения. По данным СМИ, в США Сабаху IV сделали операцию по удалению двух опухолей.

Сабах Аль Ахмед Ас Сабах возглавил страну в 2006 году. До этого он 40 лет возглавлял внешнеполитическое ведомство государства. В середине июля 2020 года ас-Сабах попал в больницу, однако о причинах госпитализации не сообщалось, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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