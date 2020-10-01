Собянин назвал сроки победы над коронавирусом

Мэр Москвы рассказал, когда мир победит коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что в течение нескольких месяцев коронавирус в мире удастся победить. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев и человечество продолжит нормально развиваться и жить», — цитирует Собянина ТАСС. Московский мэр подчеркнул, что чем быстрее появится вакцина от COVID-19, тем быстрее люди привьются. Только после этого они смогут побороть вирус.

Собянин пообещал, что первую большую партию препарата от коронавируса появится в Москве в ноябре—декабре 2020 года. К январю в столице будут миллионы вакцин, надеется мэр. Это поможет остановить пандемию, считает Собянин.

1 октября в Москве ужесточили карантин из-за увеличения количества заражений коронавирусом. Мэр столицы вернул сразу несколько ограничительных мер. Также Собянин рассказал, в каком случает придется ввести жесткий карантин, пишет агентство «Nation news».