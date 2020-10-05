Челябинское заксобрание проведет заседание в чрезвычайном режиме

Заксобрание проведет сессию в «противоковидном» режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Первая сессия законодательного собрания Челябинской области нового созыва пройдет 8 октября в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за коронавируса. Об этом сообщили URA.RU в областном парламенте.

Впервые сессия пройдет без участия приглашенных лиц и представителей общественных организаций. Единственным исключением, по данным URA.RU, станет губернатор Алексей Текслер. После осенних выборов он также является главой регионального отделения «Единой России», фракция которой доминирует в ЗСО.

«Депутатов мы постараемся рассадить в зале с соблюдением максимальной дистанции. Все они будут не только в масках, но и в перчатках», — сообщили в пресс-службе.

Заседание, на котором рассмотрят 26 вопросов, станет вторым по счету мероприятием, которое пройдет в зале заксобрания с момента ухода на карантин его прежнего состава. До сегодняшней сессии в нем после выборов 13 сентября собиралась фракция «Единой России». В каком режиме будут проходить дальнейшие мероприятия — в том числе будут ли они очными, — пока неизвестно.