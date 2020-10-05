05 октября 2020

Челябинское заксобрание проведет заседание в чрезвычайном режиме

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Арт-объекты, скульптуры в масках на Кировке. Челябинск, маски, эпидемия, городовой, скульптуры, кировка
Заксобрание проведет сессию в «противоковидном» режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первая сессия законодательного собрания Челябинской области нового созыва пройдет 8 октября в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за коронавируса. Об этом сообщили URA.RU в областном парламенте.

Впервые сессия пройдет без участия приглашенных лиц и представителей общественных организаций. Единственным исключением, по данным URA.RU, станет губернатор Алексей Текслер. После осенних выборов он также является главой регионального отделения «Единой России», фракция которой доминирует в ЗСО.

«Депутатов мы постараемся рассадить в зале с соблюдением максимальной дистанции. Все они будут не только в масках, но и в перчатках», — сообщили в пресс-службе.

Заседание, на котором рассмотрят 26 вопросов, станет вторым по счету мероприятием, которое пройдет в зале заксобрания с момента ухода на карантин его прежнего состава. До сегодняшней сессии в нем после выборов 13 сентября собиралась фракция «Единой России». В каком режиме будут проходить дальнейшие мероприятия — в том числе будут ли они очными, — пока неизвестно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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