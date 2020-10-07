07 октября 2020
06 октября 2020

В Пермском крае назначен глава правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., махонин дмитрий
Махонин назначен главой краевого правительства Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил себя исполняющим полномочия главы краевого правительства. Соответсвующий указ за подписью Махонина опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом „б“ части 9 статьи 27 Устава Пермского края ринимаю на себя исполнение полномочий председателя правительства Пермского края», — говорится в опубликованном документе.

Махонин возглавил кабинет министров в феврале этого года, после назначения на должность врио губернатора края. Однако после его инаугурации, 7 октября, правительство региона в полном составе сложило с себя полномочия. Сейчас министры продолжают работу с приставкой «и. о.». Согласно уставу Пермского края, после вступления главы региона в должность, должен быть сформирован новый состав правительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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