В Пермском крае назначен глава правительства

Махонин назначен главой краевого правительства Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил себя исполняющим полномочия главы краевого правительства. Соответсвующий указ за подписью Махонина опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом „б“ части 9 статьи 27 Устава Пермского края ринимаю на себя исполнение полномочий председателя правительства Пермского края», — говорится в опубликованном документе.

Махонин возглавил кабинет министров в феврале этого года, после назначения на должность врио губернатора края. Однако после его инаугурации, 7 октября, правительство региона в полном составе сложило с себя полномочия. Сейчас министры продолжают работу с приставкой «и. о.». Согласно уставу Пермского края, после вступления главы региона в должность, должен быть сформирован новый состав правительства.