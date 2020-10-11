Раскрыта роль России в урегулировании конфликта в Карабахе

Россия, Армения и Азербайджан имеют историческую связь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

У России, как ни у кого, есть шанс повлиять на урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что у РФ есть историческая связь, как с Азербайджаном, так и с Арменией. «Возможности России повлиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны, в силу этих объективных причин», — приводит слова Алиева РБК.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан несколько раз обращался к России, чтобы та смогла повлиять и убедить Армению оставить Нагорный Карабах. Президент Азербайджана считает, что Ереван полностью зависит от Москвы.

Главы МИД Армении и Азербайджана 10 октября провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По итогам мероприятия было заключено перемирие. Однако стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, передает агентство Nation News. Тем временем Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), призвал Азербайджан и Армению воздержаться от принятия каких-либо мер, в том числе военных действий, которые могут повлечь за собой нарушение прав гражданского населения, и выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о защите прав человека.