Войну в Нагорном Карабахе не остановит московское перемирие. Причина

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Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с конца сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Заключенное в Москве соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе не остановит бои между Арменией и Азербайджаном. Страны продолжают не доверять друг другу. Об этом URA.RU заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«После объявления о заключении перемирия в Нагорном Карабахе все равно продолжают стрелять, соглашение выглядит не особо надежным. Это, скорее, декларация о намерениях. Стороны не доверяют друг другу. Поэтому войну это в любом случае не прекратит», — рассказал URA.RU Брутер.

При этом Россию устраивают условия, которых удалось достигнуть в Москве 10 октября, отметил политолог. «Дело в том, что если это перемирие все-таки заработает, то в дальнейшем начинать военные действия будет не с руки. Поэтому вероятно, что перерыв между этим и следующим обострением может быть продолжительным», — спрогнозировал Брутер.

Днем ранее в Москве состоялись 11-часовые переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и глав МИД Азербайджана и Армении. По их итогам было заключено соглашение о перемирии. Однако уже на следующий день в Нагорном Карабахе были слышны выстрелы, а в Азербайджане заявили о нанесении ракетного удара по жилому дому в городе Гянджа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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