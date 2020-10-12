12 октября 2020

Коронавирус в Челябинской области вновь перешел в наступление

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, машина скорой помощи, covid19
В Челябинской области действует режим повышенной готовности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 13 октября, зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом за сутки — на два человека больше, чем днем ранее, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Среди вновь заболевших — восемь школьников, тогда как прошлый суточный максимум составили девять заболевших учащихся. Несколько дней подряд в регионе умирают по шесть пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 17 972 случая заражения, сейчас лечение проходят 3 810 южноуральцев. Умерли шесть человек. Для 50-летней пациентки причиной смерти стала ковидная пневмония. Еще для пяти человек в возрасте 71, 73, 80, 82 и 85 лет COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 137 человек, с начала пандемии — 13 575 жителей области.

До 18 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, часть ранее отмененных запретов восстановлена. Запрещены спортивные соревнования с участием несовершеннолетних и все иные массовые мероприятия, власти начали закрывать магазины и ТРК, не соблюдающие санитарные предписания по COVID, возобновлены рейды по соблюдению масочного режима. Нехватку скорых для доставки пациентов на КТ в ближайшее время намерены компенсировать с помощью «Яндекс-такси». При этом они подтвердили ранее принятое решение по введению дистанционного обучения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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