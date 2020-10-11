Мэр Челябинска пригрозила закрыть магазины

Наталья Котова заставит предпринимателей соблюдать масочный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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За систематическое нарушение масочного режима мэр Челябинска Наталья Котова пригрозила закрыть магазины. Об этом она заявила на аппаратном совещании в мэрии 12 октября, передает корреспондент URA.RU.

«Если магазины будут регулярно игнорировать масочный режим, будут приняты меры вплоть до закрытия. Об этом мы начали говорить на прошлой недели. Просим предпринимателей не доводить до крайних мер», — заявила Котова.

Временно исполняющий обязанности начальника УМВД по Челябинску Валерий Манаев рассказал, что две-три группы полицейских для проверки магазинов будут сформированы в каждом районе города. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по статье 6.3 КоАП уже оформляются штрафы, повторное нарушение приведет к закрытию объектов торговли.