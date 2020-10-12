С каждым днем на челябинских улицах все больше людей в масках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 13 октября — 307-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 217-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 17 875, выздоровели 13 438 и скончались 539 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 312 310 (+13 592) случая заражения. Вылечились 1 024 235 (+3 793) пациентов — 78% от заболевших. Умерли 22 722 (+149) человек — 1,7% от заразившихся.

Коронавирус идет в наступление

В Челябинской области по данным на 12 октября зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусом за сутки, включая девятерых школьников. В прошедшие выходные область обновила максимальный показатель заболеваемости последних месяцев, выйдя на 99 заражений в сутки. Число новых больных среди учащихся 11 октября также достигло девять человек. При этом третьи сутки подряд умирает по шесть южноуральцев с COVID-19. Сейчас Челябинская область занимает второе место среди регионов УрФО по новым случаям COVID-19 после Свердловской области.

От COVID умер известный артист

Известный певец, заслуженный артист России, участник оркестра «Малахит», Центра джазовой музыки и Театра оперы и балета Григорий Бочаров скончался от коронавирусной инфекции. В больницу он попал с 35%-м поражением легких, успев отметить 65-й день рождения. В Челябинске и области работал режиссером и ведущим многих концертных и праздничных программ.

Коронавирус погубил водителя скорой

В Магнитогорске от коронавирусной инфекции скончался 58-летний водитель скорой помощи, став 16-й жертвой с начала пандемии. До этого погибли два магнитогорских врача из разных больниц. Прошлая неделя стала самой тяжелой для челябинского здравоохранения: умерли сразу три медика.

Челябинцев с коронавирусом решили возить на КТ на Яндекс-такси

Власти Челябинской области ведут переговоры с агрегатором «Яндекс-такси» об использовании машин сервиса для доставки на компьютерную томографию пациентов с подозрением на коронавирус. Таксистов обеспечат средствами защиты и проинструктируют по технике безопасности, оплачивать их работу будут благотворители. На Челябинск выделят 19 машин, Магнитогорску — 12. Пока договор заключили до конца месяца, но в перспективе могут продлить до конца года, сообщил первый вице-губернатор Ирина Гехт.

90-летнюю челябинку с COVID отказались взять в больницу

88-летнюю жительницу города Коркино с выявленным на КТ 50%-м поражением легких родственники неделю пытались устроить в больницу, но им говорили, что мест нет. Чтобы для старушки нашли койку, понадобилось обращение депутата Госдумы Анатолия Литовченко к министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семенову.

Министр финансов заразился коронавирусом

Глава челябинского минфина Андрей Пшеницын заразился коронавирусом и лечится дома. Неделю назад стало известно, что ковидная пневмония была диагностирована у министра спорта региона Леонида Одера и его заместителя Алексея Казакова. Оба госпитализированы. От коронавируса лечится министр промышленности области Павел Рыжий. Также в больнице находится с ковидной пневмонией вице-губернатор Анатолий Векшин, курирующий в правительстве региона внутриполитический блок.

Работникам закрытого роддома в Златоусте предложат работу в «красной зоне»

Экс-министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин 12 октября начал серию встреч с работниками роддома Златоуста. Накануне они вышли на стихийный митинг, узнав о передаче лечебного учреждения под ковидный госпиталь. Каждому из медиков предложат временно поработать в новой больнице. По логике властей, заразиться сейчас можно везде, а тут будет хотя бы доплата за риск.

Мэр Челябинска потребовала тотальной дезинфекции города

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов дезсоставами. Контроль за исполнением поручения управляющими компаниями возложен на замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александру Астахову. Ранее санитарная обработка улиц в Челябинске стартовала 31 марта, после этого всем управляющим компаниям поручили регулярно обрабатывать дворы и подъезды.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

Массовой заболеваемости коронавирусом в школах Челябинской области не отмечено. В связи с этим перехода на дистанционное обучение не будет, а школьники пойдут на каникулы в плановом порядке — в конце октября.

Как сообщили 12 октября на пресс-конференции представители регионального минздрава, сейчас в области развернуто порядка 5,5 тысячи коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Свободны порядка 30% мест, более того, последние три дня уровень госпитализации снижается. По словам главного внештатного терапевта области Анны Мищенко, госпитализация показана при 25% поражения легких.

До 18 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, она находится на втором этапе снятия карантина. При этом часть ранее отмененных запретов пришлось вернуть: запрещены спортивные соревнования с участием несовершеннолетних, все массовые мероприятия, власти начали закрывать не соблюдающие санитарные предписания по COVID торговые точки.