Глава области просит деньги у Минтранса для строительства моста на трассе Екатеринбург-Курган (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ищет деньги для стройки моста — депутаты Артемовского выберут нового мэра — фейковый колл-центр Сбера нашли в колонии Каменск-Уральского — в Серове переполнен морг. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:

Глава области попросил денег для стройки моста

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратится в Минтранс РФ с просьбой финансово поддержать проект строительства моста на трассе Екатеринбург — Курган рядом с поселком Марамзино.

В Артемовском грядут выборы мэра

В ближайшие две недели в Артемовском пройдут выборы нового мэра. Комиссия допустила всех шестерых кандидатов до рассмотрения на заседании гордумы.

В колонии обнаружили телефонных мошенников

В ИК-47 в Каменске-Уральском по инициативе администрации исправительного учреждения был создан фейковый колл-центр Сбера. Такое заявление сделала глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова в авторской колонке издания The Insider.

В Серове закончились места в морге

В городе Серов переполнился морг. Об этом URA.RU сообщили представители местных ритуальных компаний.