В Мегионе и Югорске открылись противоковидные госпитали (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата наказали за нарушение режима — в городах Югры открыли ковид-госпитали — пранкеры разыграли замглавы Нижневартовска — журналистка заявила об угрозах в свой адрес. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:

Депутата осудили за отсутствие маски

Депутат из Нижневартовска Владимир Крепких попал под суд за нарушение масочного режима. Ранее он отказался надевать защитную маску на заседании местной думы.

Телефонные пранкеры разыграли чиновницу

Замглавы Нижневартовска Светлану Селиванову разыграли телефонные пранкеры, представившись президентом РФ Владимиром Путиным. Они, имитируя его голос, потребовали отремонтировать дорогу.

В Мегионе и Югорске открыли ковидные госпитали

В городах ХМАО Мегионе и Югорске развернуты и запущены в действие инфекционные госпитали на базе городских больниц из-за постоянного роста числа больных коронавирусом.

Журналистка заявила об угрозах в свой адрес

Журналистка югорского телевидения Светлана Тчанцева публично заявила об угрозах и оскорблениях от общественницы Надежды Пачгановой после выхода ТВ-сюжета о конфликте с членом общественной палаты ХМАО Эдуардом Логиновым.