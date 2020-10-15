15 октября 2020
14 октября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 16 октября. Пранкеры разыграли чиновницу, в городах Югры открыли госпитали

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов в Уральском институте кардиологии. Екатеринбург, больничный коридор, медицина, сотрудники госпиталя, больница
В Мегионе и Югорске открылись противоковидные госпитали (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата наказали за нарушение режима — в городах Югры открыли ковид-госпитали — пранкеры разыграли замглавы Нижневартовска — журналистка заявила об угрозах в свой адрес. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:

Депутата осудили за отсутствие маски

Телефонные пранкеры разыграли чиновницу

В Мегионе и Югорске открыли ковидные госпитали

Журналистка заявила об угрозах в свой адрес

  • Журналистка югорского телевидения Светлана Тчанцева публично заявила об угрозах и оскорблениях от общественницы Надежды Пачгановой после выхода ТВ-сюжета о конфликте с членом общественной палаты ХМАО Эдуардом Логиновым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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