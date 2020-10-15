В Мегионе и Югорске открылись противоковидные госпитали (архивное фото)
Депутата наказали за нарушение режима — в городах Югры открыли ковид-госпитали — пранкеры разыграли замглавы Нижневартовска — журналистка заявила об угрозах в свой адрес. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:
Депутата осудили за отсутствие маски
- Депутат из Нижневартовска Владимир Крепких попал под суд за нарушение масочного режима. Ранее он отказался надевать защитную маску на заседании местной думы.
Телефонные пранкеры разыграли чиновницу
- Замглавы Нижневартовска Светлану Селиванову разыграли телефонные пранкеры, представившись президентом РФ Владимиром Путиным. Они, имитируя его голос, потребовали отремонтировать дорогу.
В Мегионе и Югорске открыли ковидные госпитали
- В городах ХМАО Мегионе и Югорске развернуты и запущены в действие инфекционные госпитали на базе городских больниц из-за постоянного роста числа больных коронавирусом.
Журналистка заявила об угрозах в свой адрес
- Журналистка югорского телевидения Светлана Тчанцева публично заявила об угрозах и оскорблениях от общественницы Надежды Пачгановой после выхода ТВ-сюжета о конфликте с членом общественной палаты ХМАО Эдуардом Логиновым.
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