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Самое актуальное в ЯНАО на 20 октября. Медики Ямала ждут поддержки из других регионов, школьники раньше уйдут на каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские медики рассчитывают на помощь коллег из других регионов Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямальские медики ждут подкрепления от других регионов — школьники уйдут на каникулы раньше срока — ноябрьские предприниматели вывели деньги из бюджета. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:

В ЯНАО ограничили плановый прием больных

Школьники Ямала уходят на незапланированные каникулы

Из бюджета Ноябрьска незаконно вывели деньги

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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