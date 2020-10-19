Ямальские медики рассчитывают на помощь коллег из других регионов
Ямальские медики ждут подкрепления от других регионов — школьники уйдут на каникулы раньше срока — ноябрьские предприниматели вывели деньги из бюджета. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:
В ЯНАО ограничили плановый прием больных
- Больницы Ямала готовы привлекать врачей из других регионов и ограничивают плановый прием пациентов из-за сильной загруженности.
Школьники Ямала уходят на незапланированные каникулы
- Школы ЯНАО уйдут осенние каникулы на неделю раньше запланированного срока. Это связано с тем, что в учебных заведениях необходимо провести дезинфекцию.
Из бюджета Ноябрьска незаконно вывели деньги
- Руководитель коммерческого предприятия и один из бизнесменов Ноябрьска получили субсидию в размере 6 млн рублей на создание агропредприятия, но потратили на другие цели. Возбуждено уголовное дело.
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