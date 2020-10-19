19 октября 2020

«Сбер» продаст данные о перемещениях россиян и их покупках

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребрендинг и курс валют в Сбер. Челябинск, сбербанк, банкомат, сбер, ребрендинг сбербанка
Сервис запустят в рамках проекта «СберАналитика» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Сбер» будет продавать данные о расходах россиян и о том, где средства были потрачены. Об этом сообщил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» банка Станислав Карташов.

«Сервис будет анализировать банковские транзакции россиян, сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек», — сообщает РБК со ссылкой на Карташова. Сервис интегрируют с приложением 2ГИС, который предоставит данные о местонахождении россиян.

Сервис запустят в рамках проекта «СберАналитика», созданный 13 октября. Смысл нововведения в оптимизации работы бизнеса. Предприниматели смогут купить у «Сбера» информацию о том, в каких местах люди совершают дорогие покупки. На основе этих данным можно определиться с местом размещения торговой точки. Информация будет обезличена, поэтому личные данные клиентов «Сбера» не будут украдены.

Ранее в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития рассказали, что в 2020 году организовано более 900 мероприятий для предпринимателей, передает RT. Среди них были образовательные курсы, благодаря которым можно оптимизировать работу бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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