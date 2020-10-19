После посещения стоматолога челябинке придется ставить новые зубы

Челябинка отсудила более полумиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска подала в суд на стоматологическую клинику «Бриз» с требованием вернуть более полумиллиона рублей за испорченную челюсть. Деньги ей удалось получить только после череды судов и жалоб, в данный момент ей предстоит установить новые импланты. Об этом сообщил URA.RU адвокат юридической компании «Гаврюшкин и Партнеры» Ануш Арутюнян.

«Пациентка обратилась в семейную стоматологию „Бриз“ в 2018 году для лечения зубов, ей предложили протезирование. После операции на десне верхней челюсти получился перекос высоты десен, впоследствии везде получилась разная высота, цвет и форма зубов», — уточнили в компании «Гаврюшкин и Партнеры».

Женщина не смогла нормально говорить и жевать, постоянно прикусывала щеку

После ряда корректировок у пациентки образовался перекос челюстей, нарушился прикус, она не смогла нормально говорить и жевать. Женщина обратилась в стоматологию с письменной претензией, но ее не приняли. Тогда она отдала уведомление об отказе от договора лечащему врачу и обратилась в суд.

Частный эксперт, а потом и судебная экспертиза подтвердили правоту истицы, что послужило финальным аргументом в судебном разбирательстве. Однако счета клиники оказались пусты. Под угрозу ареста попал редкий микроскоп для проведения стоматологических операций, лишь тогда деньги нашлись.

В итоге пациентка добилась выплаты 526 тысяч рублей. Сейчас ей предстоит пройти тщательное обследование и заменить импланты. В данный момент от контактов с прессой она отказывается. В клинику был отправлен письменный запрос на получение комментария от лечащего врача.