Екатеринбург прощается с легендарным артистом

Валерий Топорков стал первым обладателем собственной звезды на уральской «Площади звезд» Фото: Театр эстрады

Екатеринбург попрощается с Заслуженным артистом России Валерием Топорковым 22 октября. Гражданская панихида пройдет на сцене Уральского государственного театра эстрады, где служил артист, с 12.30 до 13.30.

Как сообщил URA.RU источник в окружении Топоркова, тело артиста для траурного прощания будет доставлено из Верхней Пышмы. Причиной ухода певца стали запущенные проблемы со здоровьем. «Несколько недель назад он попал в реанимацию. В июле 2020 года он перенес инфаркт, затем развилась гангрена», — рассказал собеседник агентства.

Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявляла, что для сбора средств в поддержку артиста минкульт планировал провести большой концерт. «Согласие на участие в этом мероприятии дали лучшие артисты региона, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Я выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким легендарного артиста», — сказала Учайкина.

Валерий Топорков — победитель Первого областного конкурса «Юность комсомольская моя» (1971) и Всесоюзного телевизионного конкурса «Молодые голоса» (1973), дипломант Х Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Берлине (1973), обладатель Гран-при на Всесоюзном телеконкурсе «С песней по жизни» (1978), лауреат фестиваля Центрального телевидения «Песня года» (1982). В 2001 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста РФ. Валерий Топорков первым из екатеринбургских артистов удостоился собственной звезды на уральской «Площади звезд».