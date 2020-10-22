В спор мэра Екатеринбурга и бизнеса из 90-х вмешалась прокуратура

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова официальным письмом потребовала от мэра Александра Высокинского прислать парламентеров на встречу с владельцами киосков. Как сообщил URA.RU председатель Союза предпринимателей НТО Денис Рудаков, диалог состоялся 23 октября в городской прокуратуре.
Муниципалитет представляли председатель комитета по товарному рынку Наталья Фирстова и семь специалистов из районных администраций. Со стороны уличной торговли также присутствовали семь человек, модератором выступила сама Светлана Кузнецова.
«Сначала нас пытались убедить подписать договоры [аренды торгового места на условиях мэрии] и не шуметь. Затем прокурор выслушала наши аргументы и со многим согласилась. Эти темы взяты в работу», — прокомментировал Денис Рудаков.
В мэрии от комментариев отказались. «Это была рабочая встреча», — пояснили в муниципалитете.
Как писало URA.RU, глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказал намерение зачистить улицы от ларьков. С действующими предпринимателями заключат договоры аренды торговых мест сроком до 2023 года. Владельцы киосков указывают на то, что типовой договор позволяет властям расторгнуть соглашение и снести торговую точку практически в любой момент.
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