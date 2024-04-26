Застраивать территорию «Уралмашзавода» будет УГМК

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Ледовая арена УГМК. Екатеринбург , строительная площадка, дом, строительство, стройка
Общая площадь территории составила 94,28 гектара Фото:

Компания «УГМК-Застройщик» выкупила 94,28 гектара земли в Екатеринбурге у «Уралмашзавода». Речь идет об участке в границах улиц Донбасской — Машиностроителей — проспекта Космонавтов и полосы отвода железной дороги между станциями метро «Машиностроителей» и «Уралмаш», рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера.

«Мы видим в этой территории огромный потенциал. В течение 15 лет она кардинально изменит облик города», — сказал гендиректором «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

В компании уверены, что решение об интеграции участка, уже не использующегося в промышленных целях, в городскую среду преобразит территорию. За проект планировки восточной части бывшей промплощадки «Уралмашзавода» чиновники взялись еще летом 2023 года. В редакции генплана до 2045-го территории дали статус «зона смешанной и общественно-деловой застройки».

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Компания «УГМК-Застройщик» выкупила 94,28 гектара земли в Екатеринбурге у «Уралмашзавода». Речь идет об участке в границах улиц Донбасской — Машиностроителей — проспекта Космонавтов и полосы отвода железной дороги между станциями метро «Машиностроителей» и «Уралмаш», рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера. «Мы видим в этой территории огромный потенциал. В течение 15 лет она кардинально изменит облик города», — сказал гендиректором «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. В компании уверены, что решение об интеграции участка, уже не использующегося в промышленных целях, в городскую среду преобразит территорию. За проект планировки восточной части бывшей промплощадки «Уралмашзавода» чиновники взялись еще летом 2023 года. В редакции генплана до 2045-го территории дали статус «зона смешанной и общественно-деловой застройки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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