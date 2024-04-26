Застраивать территорию «Уралмашзавода» будет УГМК

26 апреля 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Общая площадь территории составила 94,28 гектара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «УГМК-Застройщик» выкупила 94,28 гектара земли в Екатеринбурге у «Уралмашзавода». Речь идет об участке в границах улиц Донбасской — Машиностроителей — проспекта Космонавтов и полосы отвода железной дороги между станциями метро «Машиностроителей» и «Уралмаш», рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера. «Мы видим в этой территории огромный потенциал. В течение 15 лет она кардинально изменит облик города», — сказал гендиректором «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. В компании уверены, что решение об интеграции участка, уже не использующегося в промышленных целях, в городскую среду преобразит территорию. За проект планировки восточной части бывшей промплощадки «Уралмашзавода» чиновники взялись еще летом 2023 года. В редакции генплана до 2045-го территории дали статус «зона смешанной и общественно-деловой застройки». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «УГМК-Застройщик» выкупила 94,28 гектара земли в Екатеринбурге у «Уралмашзавода». Речь идет об участке в границах улиц Донбасской — Машиностроителей — проспекта Космонавтов и полосы отвода железной дороги между станциями метро «Машиностроителей» и «Уралмаш», рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера. «Мы видим в этой территории огромный потенциал. В течение 15 лет она кардинально изменит облик города», — сказал гендиректором «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. В компании уверены, что решение об интеграции участка, уже не использующегося в промышленных целях, в городскую среду преобразит территорию. За проект планировки восточной части бывшей промплощадки «Уралмашзавода» чиновники взялись еще летом 2023 года. В редакции генплана до 2045-го территории дали статус «зона смешанной и общественно-деловой застройки».