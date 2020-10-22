Школьник из ХМАО угодил в реанимацию из-за отравления таблетками

Врачам удалось спасти ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семиклассник из Нижневартовска оказался в реанимации после того, как проглотил неизвестное психоактивное вещество. Теперь мама школьника и руководство учебного заведения выясняют отношения друг с другом.

Сам инцидент произошел еще в сентябре, однако женщина решила придать ситуацию огласке только сейчас. «Я обратила внимание, что ребенок в каком-то ненормальном состоянии. Начала задавать ему вопросы на обеденном перерыве. Он говорит, мама я себя плохо чувствую, я увидела, что у него начались судороги, вызываю скорую помощь», — описала ситуацию мама школьника в интервью телеканалу «Мегаполис» . Как выяснилось, семиклассник проглотил таблетку сильнодействующего препарата для лечения психических заболеваний. Женщина утверждает, что это упаковка с лекарствами находилась на территории школы.

В пресс-службе мэрии Нижневартовска журналисту агентства заявили, что в результате проведенной проверки не удалось установить, откуда у школьника взялся этот медицинский препарат. «Комиссией по делам несовершеннолетних принято решение поставить ребенка на учет. За ним будет усилен контроль со стороны педагогов», — прокомментировали в администрации Нижневартовска. Впрочем, как журналистам сообщила мама ребенка, она параллельно написала письмо на имя губернатора ХМАО Натальи Комаровой и детского югорского омбудсмена Татьяны Моховиковой.

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре от отравления психоактивным веществом умер девятиклассник из Сургута. Его подруге из 8 класса удалось выжить, но она попала в реанимацию.