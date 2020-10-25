Начальник юридического отдела телеканала «Югра» Оксана Крылова умерла от коронавируса. Еще часть сотрудников медиахолдинга, больных COVID-19, сейчас проходят лечение. Об этом URA.RU сообщил директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров.
«Сотрудники ОТРК в силу специфики деятельности в прямом смысле находятся на передовой противодействия распространению пандемии. Поэтому часть сотрудников в настоящее время проходят лечение, в том числе от коронавирусной инфекции», — сообщил Елизаров.
Он также отметил, что около 150 сотрудников телеканала переведены на дистанционный формат работы. При этом все теле и радиопроекты продолжают выходить в эфир. «С весны введен контроль температуры тела на входе в здание телерадиокомпании, проводится ежедневная обработка всех помещений здания, в том числе кварцевание воздуха. В пиковые периоды распространения инфекций вводится режим ограничений или временной приостановки командировок журналистов. В помещениях действует масочный режим», — добавил Елизаров.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за последние сутки зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса с конца июля — от COVID-19 скончалось четыре человек. Состояние еще 118 пациентов тяжелое — 87 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Подписывайтесь на URA.RU в