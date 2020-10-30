Главу свердловского арбитража уволили с должности

Замену Светлане Цветковой будет утверждать президент России Владимир Путин после проведения конкурса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Светлана Цветкова с 29 октября официально покинула пост председателя Арбитражного суда Свердловской области. Решение было принято на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России.

«На заседании Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации удовлетворила 14 заявлений руководителей судов и судей о прекращении их полномочий на основании Закона РФ „О статусе судей в Российской Федерации“, в частности: председателя Арбитражного суда Свердловской области Цветковой С. А.» — говорится в сообщении. Нового главу свердловского арбитража должен утвердить президент России Владимир Путин после проведения конкурса.

Слухи о том, что Цветкова покинет пост главы свердловского арбитража ходили еще с 2019 года. По данным источников URA.RU, до пандемии коронавируса Цветкову попросили задержаться на посту.

Цветкова родилась в Свердловске в 1965 году. В 1989 году закончила Свердловский юридический институт по специальности «правоведение», а в 1997 году — Российскую школу частного права по специальности «юриспруденция». В структуре свердловского арбитража судья работает с 1998 года. Она прошла карьерный путь от простого судьи до председателя (с 2011 года).