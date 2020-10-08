Глава свердловского арбитража подала в отставку

Председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова подала в отставку. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.
«Слухи, которые появились еще в начале 2020 года, стали реальностью — Цветкова покинет пост главы свердловского арбитража. Это произойдет несмотря на продление ее полномочий в 2017 году на шестилетний срок», — рассказал собеседник. Он уточнил, что заявление будет рассматривать Высшая квалификационная коллегия судей России на одном из ближайших заседаний.
Другой источник агентства подтвердил данные о желании Цветковой покинуть пост еще до пандемии коронавируса. «Ее попросили остаться. Она просто нарабатывала необходимый стаж. Сейчас решила уйти. Никакой конспиралогии», — объяснил инсайдер.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе областного Арбитражного суда не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU. В Высшей квалификационной коллегии судей Свердловской области сказали, что не готовы комментировать информацию.
Цветкова родилась в Свердловске в 1965 году. В 1989 году закончила Свердловский юридический институт по специальности «правоведение», а в 1997 году — Российскую школу частного права по специальности «юриспруденция». В структуре свердловского арбитража судья работает с 1998 года. Прошла карьерный путь от простого судьи до председателя (с 2011 года).
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