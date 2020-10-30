30 октября 2020

Опубликованы кадры из челябинской больницы, где прогремел взрыв. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, эвакуация, взрыв, скорая помощь, инвалидное кресло, реанимация, челябинск, последствия взрыва
Ирина Гехт подчеркнула, что сейчас все пострадавшие находятся в безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

В городской больнице Челябинска №2, где произошел взрыв, разрушены оконные проемы и потолок. Соответствующие кадры опубликовала в своем instagram-аккаунте вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«После снятия оцепления зашла на госпитальную базу», — рассказала она. На фото видны обгоревшие стены, выбитые стекла и осыпавшаяся штукатурка. Гехт подчеркнула, что сейчас все пострадавшие от взрыва находятся в безопасности. Она отметила, что работавшие в больнице женщины вынесли на себе 153 пациентов.

Вице-губернатор рассказала, что все больные были размещены в течение полутора часов. «Теперь важно максимально быстро восстановить здание и продолжить работу. Работу по спасению человеческих жизней…» — написала Гехт. Подписчики политика выразили ей свое сопереживание, а также поблагодарили врачей, помогавших больным во время ЧП.

После пожара в челябинской больнице 13 пациентов доставили в реанимацию, передает RT. Для транспортировки всех пострадавших задействовали 19 бригад скорой помощи. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по инциденту, сообщает агентство Nation News. Взрыв произошел утром 31 октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

После снятия оцепления зашла на госпитальную базу. Девчонки медицинские сёстры упаковывали вещи пациентов и разбирали завалы. Эти хрупкие с виду женщины вывели и вынесли на себе 153 пациента. И сделали это оперативно, заметив небольшой дымок в здании. Кого-то просили сделать ещё несколько шагов до выхода, кого-то несли на себе. ? Сейчас все в безопасности и под медицинским наблюдением. А тот резерв коек, который был, позволил всех разместить в течение полутора часов. Теперь важно максимально быстро восстановить здание и продолжить работу. Работу по спасению человеческих жизней... ? #гехт #социалка #ковид #чс

Публикация от Ирина Гехт (@irinagekht.official)

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...