Ирина Гехт подчеркнула, что сейчас все пострадавшие находятся в безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

В городской больнице Челябинска №2, где произошел взрыв, разрушены оконные проемы и потолок. Соответствующие кадры опубликовала в своем instagram-аккаунте вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«После снятия оцепления зашла на госпитальную базу», — рассказала она. На фото видны обгоревшие стены, выбитые стекла и осыпавшаяся штукатурка. Гехт подчеркнула, что сейчас все пострадавшие от взрыва находятся в безопасности. Она отметила, что работавшие в больнице женщины вынесли на себе 153 пациентов.

Вице-губернатор рассказала, что все больные были размещены в течение полутора часов. «Теперь важно максимально быстро восстановить здание и продолжить работу. Работу по спасению человеческих жизней…» — написала Гехт. Подписчики политика выразили ей свое сопереживание, а также поблагодарили врачей, помогавших больным во время ЧП.

После пожара в челябинской больнице 13 пациентов доставили в реанимацию, передает RT. Для транспортировки всех пострадавших задействовали 19 бригад скорой помощи. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по инциденту, сообщает агентство Nation News. Взрыв произошел утром 31 октября.