Канделаки задумалась о суррогатном материнстве

Канделаки напомнила, что у них с мужем нет общих детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущая и генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила о готовности прибегнуть к методу суррогатного материнства в случае, если захочет детей.

«Я не первый день замужем, мне вот-вот исполнится сорок пять и общих детей с Васей у нас нет. Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы», — цитирует Канделаки Starhit.

При этом она отметила, что является христианкой и верит в таинство зачатия. По словам журналистки, в будущем количество суррогатных матерей увеличится из-за изменений в экономике. «Когда многие профессии в силу автоматизации исчезнут, суррогатное материнство станет более популярным», — считает Канделаки.

В 2014 году Канделаки вышла замуж за Василия Бровко, вместе с которым они в 2011 году основали инвестиционную компанию «АМ-Инвест». От первого брака у нее остались 20-летняя дочь Мелания и 19-летний сын Леонтий.