Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев добился установки пешеходного перехода на проблемном перекрестке улиц Стачек и Войкова, о чем ранее его просили жители Орджоникидзевского района. Об этом сам Вихарев сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, коллективное обращение на его имя подписали 500 человек.
«Еще один городской перекресток стал безопасней и удобней для пешеходов. Перейти улицу Стачек со стороны Войкова в час пик для местных жителей было целой проблемой. Приходилось или ждать, пока проедет поток машин, или рисковать своим здоровьем. <…> На днях знаки пешеходного перехода установили. Как позволит погода, здесь появится и дорожная разметка. Жители рады. Пишут и благодарят», — поделился депутат.
На согласование пешеходного перехода в этом месте ушло несколько месяцев, отметили в команде Вихарева. Об отсутствии нормального перехода на перекрестке Стачек-Войкова ранее сообщали и читатели URA.RU, просившие мэра Александра Высокинского решить проблему. Однако городские власти отмечали, что работы на этом участке запланированы на 2022—2024 годы.
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