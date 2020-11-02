Губернатор ХМАО начала завоевывать аудитории новых соцсетей

У югорчан появилась новые способы связи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова зарегистрировала аккаунты в социальных сетях — «В Контакте» и «Одноклассники». Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Друзья, теперь на связи с вами ВКонтакте. Эта площадка дает дополнительные возможности для общения. Смогу к постам прикреплять документы, интересные ссылки. Подписывайтесь», — поприветствовала новую аудиторию «ВКонтакте» глава региона.

В депсвязей отметили, что благодаря соцсетям появился проект «Губернатор онлайн». Темы интернет-конференций определяют пользователи сети, а их модераторами становятся блогеры и лидеры мнений в онлайн-сфере. Комарова занимает лидирующие позиции в еженедельном рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram, который ведет АПЭК. А также входит в ТОП-20 губернаторов-блогеров по версии «Медиалогии».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО завела аккаунт в Instagram весной 2019 года. За это время аудитория ее страницы насчитывает почти 120 тысяч пользователей.