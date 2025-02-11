Владельца «Крокуса» признали потерпевшим по делу о теракте

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Владелец «Крокуса» признан потерпевшим, он имеет право ознакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме
Владелец «Крокуса» признан потерпевшим, он имеет право ознакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Владельца подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», где в 2024 году произошел теракт, признали потерпевшим по соответствующему уголовному делу. Об этом говорится в материалах расследования. 

«Настоящим постановлением признать акционерное общество „Крокус интернэшнл“ потерпевшим по уголовному делу, возбужденном по ст. ст. 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ (теракт, незаконный оборот оружия и взрывчатки, участие в деятельности террористической организации)», — говорится в материалах. Информацию передает ТАСС. 

В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса, лицо, признанное потерпевшим, обладает правом на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, правом на участие в судебных слушаниях, предоставление доказательств, подачу ходатайств и возможность предъявления гражданского иска в целях возмещения причиненного ущерба. Когда потерпевшей стороной является юридическое лицо, указанные права осуществляются через его законного представителя.

Ранее было завершено расследование теракта в концертном зале. По информации от адвокатов обвиняемых, материалы дела скоро будут направлены в судебные органы. Предполагается, что документы будут переданы в суд к концу марта, эта дата приходится на годовщину трагедии.

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Владельца подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», где в 2024 году произошел теракт, признали потерпевшим по соответствующему уголовному делу. Об этом говорится в материалах расследования.  «Настоящим постановлением признать акционерное общество „Крокус интернэшнл“ потерпевшим по уголовному делу, возбужденном по ст. ст. 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ (теракт, незаконный оборот оружия и взрывчатки, участие в деятельности террористической организации)», — говорится в материалах. Информацию передает ТАСС.  В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса, лицо, признанное потерпевшим, обладает правом на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, правом на участие в судебных слушаниях, предоставление доказательств, подачу ходатайств и возможность предъявления гражданского иска в целях возмещения причиненного ущерба. Когда потерпевшей стороной является юридическое лицо, указанные права осуществляются через его законного представителя. Ранее было завершено расследование теракта в концертном зале. По информации от адвокатов обвиняемых, материалы дела скоро будут направлены в судебные органы. Предполагается, что документы будут переданы в суд к концу марта, эта дата приходится на годовщину трагедии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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