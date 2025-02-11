Владельца «Крокуса» признали потерпевшим по делу о теракте

Владельца подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», где в 2024 году произошел теракт, признали потерпевшим по соответствующему уголовному делу. Об этом говорится в материалах расследования.
«Настоящим постановлением признать акционерное общество „Крокус интернэшнл“ потерпевшим по уголовному делу, возбужденном по ст. ст. 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ (теракт, незаконный оборот оружия и взрывчатки, участие в деятельности террористической организации)», — говорится в материалах. Информацию передает ТАСС.
В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса, лицо, признанное потерпевшим, обладает правом на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, правом на участие в судебных слушаниях, предоставление доказательств, подачу ходатайств и возможность предъявления гражданского иска в целях возмещения причиненного ущерба. Когда потерпевшей стороной является юридическое лицо, указанные права осуществляются через его законного представителя.
Ранее было завершено расследование теракта в концертном зале. По информации от адвокатов обвиняемых, материалы дела скоро будут направлены в судебные органы. Предполагается, что документы будут переданы в суд к концу марта, эта дата приходится на годовщину трагедии.
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