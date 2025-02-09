09 февраля 2025

Следователи возбудили дело после гибели жителя ХМАО на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи ХМАО выясняют причины гибели человека на пожаре в общежитии Нягани
Следователи ХМАО выясняют причины гибели человека на пожаре в общежитии Нягани Фото:

В Нягани (ХМАО) следователи завели уголовное дело после гибели человека при пожаре. Эксперты предполагают, что возгорание началось с комнаты, где находился погибший, сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте.

«После тушения пожара при расчистке завалов в одном из помещений, где, по предварительным данным, мог быть очаг возгорания, спасателями обнаружены останки человека. По факту произошедшего Няганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело», — указано в публикации СК.

Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу и определят, почему загорелся дом. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности и причины смерти человека.

Ранее URA.RU писало, что в одноэтажном доме в Нягани произошел пожар. Во время тушения спасатели обнаружили останки погибшего.

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В Нягани (ХМАО) следователи завели уголовное дело после гибели человека при пожаре. Эксперты предполагают, что возгорание началось с комнаты, где находился погибший, сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте. «После тушения пожара при расчистке завалов в одном из помещений, где, по предварительным данным, мог быть очаг возгорания, спасателями обнаружены останки человека. По факту произошедшего Няганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело», — указано в публикации СК. Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу и определят, почему загорелся дом. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности и причины смерти человека. Ранее URA.RU писало, что в одноэтажном доме в Нягани произошел пожар. Во время тушения спасатели обнаружили останки погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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