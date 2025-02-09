Следователи возбудили дело после гибели жителя ХМАО на пожаре

В Нягани (ХМАО) следователи завели уголовное дело после гибели человека при пожаре. Эксперты предполагают, что возгорание началось с комнаты, где находился погибший, сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте.
«После тушения пожара при расчистке завалов в одном из помещений, где, по предварительным данным, мог быть очаг возгорания, спасателями обнаружены останки человека. По факту произошедшего Няганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело», — указано в публикации СК.
Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу и определят, почему загорелся дом. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности и причины смерти человека.
Ранее URA.RU писало, что в одноэтажном доме в Нягани произошел пожар. Во время тушения спасатели обнаружили останки погибшего.
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