09 февраля 2025

В ХМАО ресторатор получил штраф за размещение логотипа соцсети на сайте

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен опубликовал на сайте лого запрещенной в России соцсети
Бизнесмен опубликовал на сайте лого запрещенной в России соцсети Фото:

В Урае (ХМАО) бизнесмен заплатил штраф в 1000 рублей за публикацию логотипа соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается в базе данных районного суда.

«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей без конфискации предмета административного правонарушения», — сообщается в базе данных.

Ураец занимается изготовлением и доставкой еды, имеет несколько точек общепита в городе. На сайте для заказов у него был размещен логотип соцсети, которая запрещена в России. Суд счел это публичным демонстрированием экстремистской символики и оштрафовал югорчанина на тысячу рублей.

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В Урае (ХМАО) бизнесмен заплатил штраф в 1000 рублей за публикацию логотипа соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается в базе данных районного суда. «Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей без конфискации предмета административного правонарушения», — сообщается в базе данных. Ураец занимается изготовлением и доставкой еды, имеет несколько точек общепита в городе. На сайте для заказов у него был размещен логотип соцсети, которая запрещена в России. Суд счел это публичным демонстрированием экстремистской символики и оштрафовал югорчанина на тысячу рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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