В ХМАО ресторатор получил штраф за размещение логотипа соцсети на сайте

В Урае (ХМАО) бизнесмен заплатил штраф в 1000 рублей за публикацию логотипа соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается в базе данных районного суда.
«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей без конфискации предмета административного правонарушения», — сообщается в базе данных.
Ураец занимается изготовлением и доставкой еды, имеет несколько точек общепита в городе. На сайте для заказов у него был размещен логотип соцсети, которая запрещена в России. Суд счел это публичным демонстрированием экстремистской символики и оштрафовал югорчанина на тысячу рублей.
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