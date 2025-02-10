В ХМАО пенсионерка попала в колонию за госизмену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд приговорил югорчанку к восьми годам колонии
Суд приговорил югорчанку к восьми годам колонии Фото:

Окружной суд Югры вынес приговор пенсионерке, которая расклеивала на столбах листовки, дискредитирующие российские армию и власти. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«В феврале 2023 года подсудимая оказала помощь иностранному государству и иностранному военизированному объединению в тайной подрывной деятельности, направленной на срыв мобилизации... [Она участвовала в ] дискредитации органов государственной власти Российской Федерации; поиске новых сторонников и участников иностранного военизированного объединения для участия в боевых действиях против России», — сообщается в telegram-канале.

Югорчанка расклеивала на столбах и рекламных щитах листовки в поддержку Вооруженных сил Украины. Суд приговорил ее к восьми годам колонии общего режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Окружной суд Югры вынес приговор пенсионерке, которая расклеивала на столбах листовки, дискредитирующие российские армию и власти. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «В феврале 2023 года подсудимая оказала помощь иностранному государству и иностранному военизированному объединению в тайной подрывной деятельности, направленной на срыв мобилизации... [Она участвовала в ] дискредитации органов государственной власти Российской Федерации; поиске новых сторонников и участников иностранного военизированного объединения для участия в боевых действиях против России», — сообщается в telegram-канале. Югорчанка расклеивала на столбах и рекламных щитах листовки в поддержку Вооруженных сил Украины. Суд приговорил ее к восьми годам колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...