В ХМАО пенсионерка попала в колонию за госизмену

Окружной суд Югры вынес приговор пенсионерке, которая расклеивала на столбах листовки, дискредитирующие российские армию и власти. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«В феврале 2023 года подсудимая оказала помощь иностранному государству и иностранному военизированному объединению в тайной подрывной деятельности, направленной на срыв мобилизации... [Она участвовала в ] дискредитации органов государственной власти Российской Федерации; поиске новых сторонников и участников иностранного военизированного объединения для участия в боевых действиях против России», — сообщается в telegram-канале.
Югорчанка расклеивала на столбах и рекламных щитах листовки в поддержку Вооруженных сил Украины. Суд приговорил ее к восьми годам колонии общего режима.
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