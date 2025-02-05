Власти ХМАО пересмотрят подход к бизнесу, паразитирующему на грантах и субсидиях. Источники URA.RU отмечают, что новый кабмин намерен бороться с так называемыми «социальными» предпринимателями, которые используют бюджетные средства для личного обогащения.
«Проверки показали, что руководство некоторых юрлиц „рисует“ себе высокие зарплаты при минимальной трате ресурсов. Хотя должно, в первую очередь, думать о получателях услуг и о персонале, который это обеспечивает. Если при экс-губернаторе Наталье Комаровой на это могли смотреть сквозь пальцы, расплодив тем самым подобных „бизнесменов“ для галочки, то новый глава региона Руслан Кухарук, как говорят в кулуарах, к такой бездумной трате бюджета относится негативно и намерен подход пересмотреть», — отмечает инсайдер.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Руслан Кухарук, занимая пост губернатора ХМАО, активно вносит изменения в управленческие процессы, отказываясь от многих практик, установленных его предшественницей Натальей Комаровой. Он уже оптимизировал расписание заседаний и совещаний кабмина, делая упор на эффективность и экономию времени.
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