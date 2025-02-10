Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и Владимиром Лениным во время процедуры отключения страны от единой энергосистемы, которая включает РФ, Беларусь, Латвию, Литву и Эстонию (БРЭЛЛ). На видео он говорит по телефону в окружении европейских политиков.
«Goodbye Russia, Goodbye Lenin (До свидания, Россия, до свидания, Ленин)», — заявил Науседа на видео. Оно опубликовано на его странице X.
Ранее из единой системы вышли Латвия и Эстония. Президент РФ Владимир Путин подготовился к такому разрыву с Прибалтикой. А постпредство России при Евросоюзе уже предупредили, что эти страны столкнуться с серьезными экономическими последствиями после выхода из единой энергосети.
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