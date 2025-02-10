Президент Литвы попрощался с «Рашей и Лениным», отключаясь от электросети РФ. Видео

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Гитанас Науседа попрощался с единой с Россией энергосетью
Гитанас Науседа попрощался с единой с Россией энергосетью Фото:

Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и Владимиром Лениным во время процедуры отключения страны от единой энергосистемы, которая включает РФ, Беларусь, Латвию, Литву и Эстонию (БРЭЛЛ). На видео он говорит по телефону в окружении европейских политиков. 

«Goodbye Russia, Goodbye Lenin (До свидания, Россия, до свидания, Ленин)», — заявил Науседа на видео. Оно опубликовано на его странице X.

Ранее из единой системы вышли Латвия и Эстония. Президент РФ Владимир Путин подготовился к такому разрыву с Прибалтикой. А постпредство России при Евросоюзе уже предупредили, что эти страны столкнуться с серьезными экономическими последствиями после выхода из единой энергосети. 

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Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и Владимиром Лениным во время процедуры отключения страны от единой энергосистемы, которая включает РФ, Беларусь, Латвию, Литву и Эстонию (БРЭЛЛ). На видео он говорит по телефону в окружении европейских политиков.  «Goodbye Russia, Goodbye Lenin (До свидания, Россия, до свидания, Ленин)», — заявил Науседа на видео. Оно опубликовано на его странице X. Ранее из единой системы вышли Латвия и Эстония. Президент РФ Владимир Путин подготовился к такому разрыву с Прибалтикой. А постпредство России при Евросоюзе уже предупредили, что эти страны столкнуться с серьезными экономическими последствиями после выхода из единой энергосети. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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