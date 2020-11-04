Заслуженный врач рассказал, как восстановиться после коронавируса

Пациенты, перенесшие коронавирус, чаще жалуются на сильную слабость, повышенную утомляемость, нарушение внимания и координации. После болезни, как утверждает заслуженный врач РФ, хирург, реабилитолог, академик РАН Константин Лядов, переболевшим требуется минимум месяц на реабилитацию.
Врач уточнил, что если раньше (начало лета) переболевшие жаловались на трудности с дыханием, то после корректировки методов лечения, теперь больше жалоб поступает на слабость и рассредоточенность. «Люди 40 — 50 лет. Они хорошо восстановились после лечения в госпитале, однако, выйдя на работу, с изумлением столкнулись с ситуацией, когда они не могут выполнять свою профессиональную деятельность достаточно интенсивно», — отмечает Лядов в интервью «Комсомольской правде».
По словам врача, при реабилитации таких пациентов большое внимание уделяется лечебной физкультуре, дыхательной гимнастике (30 — 40 минут в день по два раза), массажу. Он отметил, что на занятиях акцент делается на повышении толерантности к физической нагрузке.
Лядов рассказал, что половину времени реабилитации необходимо тратить на тренировку когнитивных функций, внимания и координации. «Мы сейчас активно используем баланс-платформы, потому что пациенты обращают внимание на то, что они не могут с должной степенью концентрироваться на изменении дорожной ситуации, или на вопросах, которые им задают, на адекватности ответов», — уточняет врач. По его словам, на реабилитацию переболевшего коронавирусом человека в среднем требуется от трех недель до одного месяца.
Как ранее писало агентство Nation News, ученые утверждают, что даже легкая форма COVID-19 оставляет явные изменения в иммунной системе, заметные в течение десяти недель с момента заражения. С начала пандемии COVID-19 ученые со всего мира зафиксировали около 25 симптомов нового вируса. Последним выявленным признаком стало воспаление пальцев ног.
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